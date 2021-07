Energie Nieuw rapport: extra geld nodig om huizen van het aardgas te halen Het gasloos maken van huizen in Nederland loopt vast als een nieuw kabinet niet meer geld beschikbaar stelt om dit klimaatdoel te halen, waarschuwt een nieuw rapport.

