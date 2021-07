Luchtvaart Ceo Smith: meer samenwerken binnen Air France-KLM noodzakelijk Volgens ceo Ben Smith is de bundeling van KLM en Air France een succes. Maar er is wel achterstand ontstaan op concurrenten. Daarom moet de samenwerking verbeteren. Hij pleit voor strakkere aansturing en snellere reactie op marktontwikkelingen.

