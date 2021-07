Accountancy Kwartiermakers hekelen trage verbeteringen accountants Tijd- en geldgebrek voor de accountantscontroles, angst voor carrièreschade en een strikte kantoorhiërarchie. Het zijn 'weerbarstige prikkels' die een cultuurverandering in de accountancy in de weg staan, aldus de twee 'kwartiermakers' die vorig jaar werden aangesteld om verbeteringen in de sector aan te jagen.

