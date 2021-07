Milieu en klimaat Van dieselgate naar groen: de u-bocht van de auto-industrie Een paar jaar geleden bestempelde de auto-industrie nieuwe Europese uitstootnormen woedend als onhaalbaar. Nu reageert dezelfde branche opvallend mild op het nog strengere klimaatpakket van Eurocommissaris Frans Timmermans. 'Het lijkt erop dat de fabrikanten er vertrouwen in hebben.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Van dieselgate naar groen: de u-bocht van de auto-industrie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren