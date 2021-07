Telecom Verkoop T-Mobile brengt nieuwe dynamiek op Nederlandse telecommarkt Deutsche Telekom staat op het punt om T-Mobile te verkopen, de grootste deal ooit in de Nederlandse telecommarkt. Waarschijnlijk komt het telecombedrijf in handen van een private-equity-investeerder. Grote kans dat die het vuur van de concurrentie weer wat gaat opstoken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Verkoop T-Mobile brengt nieuwe dynamiek op Nederlandse telecommarkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren