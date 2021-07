Bouw Dankzij deze dierensensor kan straks sneller gebouwd worden Wie in Nederland een pand wil slopen of renoveren, moet de locatie inspecteren op aanwezigheid van beschermde diersoorten. KPN en Arcadis ontwikkelden een meetapparaatje om deze tijdrovende klus te vereenvoudigen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dankzij deze dierensensor kan straks sneller gebouwd worden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren