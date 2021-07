Horeca Geen personeel of ziek personeel: voor de horeca blijft het tobben De sterke toename van coronabesmettingen onder jongeren veroorzaakt veel uitval in de horeca, waar het bedienend personeel toch al nauwelijks aan te slepen was. Eigenaren sluiten nu hun zaak.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Geen personeel of ziek personeel: voor de horeca blijft het tobben Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren