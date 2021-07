Toerisme en recreatie Hoe festivals toch uitgroeiden tot hotspots van coronabesmettingen Toegangstesten zouden grootschalige evenementen deze zomer weer mogelijk maken. Maar dat bleek een misrekening. Eerdere testevenementen die als uitgangspunt dienden, werden onder andere omstandigheden georganiseerd, zegt Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe festivals toch uitgroeiden tot hotspots van coronabesmettingen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren