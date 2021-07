Buitenland Voor Noord-Ierse bedrijven betekent de brexit onzekerheid en papierwerk Londen claimt dat de ingewikkelde brexitafspraken voor de Ierse grens onwerkbaar zijn voor Noord-Ierse bedrijven. In Belfast zuchten ondernemers onder de regeldruk. Maar sommigen zien ook kansen. 'In theorie hebben we hier het beste van de twee werelden.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voor Noord-Ierse bedrijven betekent de brexit onzekerheid en papierwerk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren