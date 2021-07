Financiële sector Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras De Nederlandse staatsbank FMO heeft miljoenen geleend aan een bedrijf van een Hondurese zakenman die begin deze maand werd veroordeeld voor zijn rol in de moord op mensenrechtenactivist Berta Cáceres. Zij verzette zich tegen de waterkrachtcentrale waarvoor de financiering bedoeld was. De familie van Cáceres wil de bank aansprakelijk stellen in een Nederlandse rechtszaak.

