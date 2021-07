Sport 'Die gouden medaille gaf ons een vliegende start' Na een moeizaam begin veroveren de Nederlandse sporters nu toch gouden medailles op de Olympische Spelen. Die zijn in de eerste plaats een beloning voor de sportieve prestaties. Maar ook leggen ze een bodem onder de maatschappelijke carrière, zo vertellen oud-winnaars. ‘Ik weet nu dat ik iets heel moeilijks kan.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Die gouden medaille gaf ons een vliegende start' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren