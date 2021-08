Diensten 'Steeds weer blijven de zakelijke evenementen ongenoemd' Gespannen luistert Erik-Jan Ginjaar naar de radio. Mag hij vanaf 14 augustus in zijn hotels weer zakelijke evenementen huisvesten? Na de persconferentie van premier Rutte heft de directeur van Postillion Nederland zijn handen wanhopig ten hemel. 'Weer geen duidelijkheid! We overwegen een kort geding om die af te dwingen.'

