Detailhandel Unilever: 'Critici vinden ons te “woke”; toch kunnen wij winnen' Ook de detailhandel heeft de mond vol van duurzaamheid. Maar tussen voornemen en uitvoering bevinden zich tal van hobbels en kloven. Maken bedrijven hun groene beloftes waar? Aflevering 1 van een serie. President global foods bij Unilever Hanneke Faber: 'Idealen mogen geld kosten, daarin worden we steeds moediger.'

