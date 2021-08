Verzorging en luxe Nieuwe topman Hugo Boss wil merk nieuw leven inblazen en omzet verdubbelen Het Duitse kledingmerk Hugo Boss ​ heeft ambitieuze plannen. In vier jaar tijd moet de omzet verdubbelen, winkels moeten worden vernieuwd en de digitale positie versterkt. Volgens de nieuwe ceo Daniel Grieder (59) is dat appeltje eitje: ‘We hebben veel te bieden.’

