Markten Fraaie resultaten beursfondsen leiden nog niet tot euforie onder beleggers Nederlandse beursfondsen hebben op het eerste oog fraaie resultaten laten zien. Maar een nadere inspectie leert dat er op die resultaten flink valt af te dingen. Beleggers zijn dan ook niet onder de indruk, blijkt uit een analyse van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Fraaie resultaten beursfondsen leiden nog niet tot euforie onder beleggers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren