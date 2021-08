Milieu en klimaat Politieke discussie over omstreden CO₂-heffing voor industrie laait weer op Bij de start van de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet maandag staat ook de aanpak van de klimaatcrisis op de agenda. Na het alarmerende VN-rapport van vorige week is terugdringing van broeikasgassen urgenter dan ooit. De zware industrie is vanwege corona vrijgesteld van een heffing op CO₂-uitstoot. Milieugroepen en partijen in de Tweede Kamer pleiten nu voor een einde aan die vrijstelling.

