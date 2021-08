Tech en media Griekse start-upscene is klein, maar ontwikkelt zich snel Griekenland wil minder afhankelijk worden van toerisme en zet in op het ontwikkelen van een eigen techsector. Dat lukt, in kleine stappen. Griekse start-ups weten de afgelopen jaren meer internationaal kapitaal aan te trekken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Griekse start-upscene is klein, maar ontwikkelt zich snel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren