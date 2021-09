Vastgoed Moet het nieuwe kantoor er wel komen nu iedereen wil thuiswerken? Nu werknemers willen thuiswerken, verandert het kantoor. Dat kan gevolgen hebben voor nieuwbouwplannen. Sommige bouwprojecten worden uitgesteld, andere zijn aangepast. 'Niemand weet het nog.'

