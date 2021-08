Elektronica David en Goliath strijden al jaren over inktcartridges Mag een printerfabrikant het gebruik van inktcartridges van een huismerk dwarsbomen? Over die vraag voert een Nederlandse mkb-ondernemer al sinds 2014 een juridisch gevecht met de Amerikaanse printerfabrikant Hewlett-Packard. Onlangs kreeg hij een tegenvaller te verwerken, maar de strijd gaat door.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: David en Goliath strijden al jaren over inktcartridges Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren