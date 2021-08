Luchtvaart Verlieslatend Schiphol worstelt met lastige dossiers Los van de operationele verliezen, kampt Schiphol met een aantal stevige uitdagingen. Welke hoofdpijndossiers liggen er op het bureau van topman Dick Benschop?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Verlieslatend Schiphol worstelt met lastige dossiers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren