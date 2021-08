Diensten Zakelijke evenementen gaan voorzichtig weer van start Minder bezoekers, minder standhouders. Na anderhalf jaar coronastilte komen de zakelijke evenementen weer voorzichtig op gang. Zo wordt in de laatste week van september met de nodige beperkingen fintech-beurs Money20/20 georganiseerd.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zakelijke evenementen gaan voorzichtig weer van start Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren