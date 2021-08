Luchtvaart KLM worstelt met vaccinatieplicht voor vliegend personeel Vaccinatie-eisen voor vliegtuigpersoneel worden strenger in landen buiten Europa. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen willen niet aan een vaccinatieplicht. Maar als de internationale trend doorzet, heeft dat grote gevolgen voor de inzetbaarheid van pursers en piloten.

