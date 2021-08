Juridisch Curatoren Imtech lijden opnieuw nederlaag in clash met De Brauw De curatoren van Imtech speelden hoog spel door vier voormalige topadvocaten van De Brauw voor de tuchtrechter te slepen. Na een beslissing van het Hof van Disicipline blijven ze met lege handen achter.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Curatoren Imtech lijden opnieuw nederlaag in clash met De Brauw Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren