Biotechnologie Onno van de Stolpe: 'De tegenslagen zijn me niet in de koude kleren gaan zitten' Het vertrek van Galapagos-ceo Onno Van de Stolpe was onvermijdelijk geworden na een reeks tegenslagen afgelopen anderhalf jaar, waardoor de beurskoers van het biotechbedrijf instortte. 'Ik wilde er best nog een jaar aan trekken, maar duidelijk is dat het herstel langer gaat duren dan een jaar.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onno van de Stolpe: 'De tegenslagen zijn me niet in de koude kleren gaan zitten' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren