Energie Overschot aan groene stroom is kostenpost voor energiebedrijven Energiebedrijven moeten vaker geld toeleggen om hun groene stroom kwijt te kunnen, nu het aantal zonne- en windparken in Nederland groeit. Begin augustus zakte de prijs voor stroom uren in de min door meer aanbod van elektriciteit dan vraag, blijkt uit maandcijfers van datawebsite Energieopwek.nl. De kostenpost drukt op het rendement van duurzame stroomproducenten.

