Horeca 'Formule 1 geeft Zandvoort identiteit terug' De zon schijnt, het terras zit afgeladen vol. 'Dit zijn de gouden dagen', zegt Marcel Busscher van lunchroom Rabbel. 'We zijn niet langer Amsterdam Beach. Dankzij de Formule 1 heeft Zandvoort zijn identiteit terug.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Formule 1 geeft Zandvoort identiteit terug' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren