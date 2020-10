Het Financieele Dagblad houdt dit najaar een schrijfwedstrijd. Geïnteresseerden tot en met 25 jaar kunnen zich uitleven op een essay met als werktitel ‘Europa na corona’.

Met name studenten die voor hun opleiding Europa bestuderen of jongeren met een duidelijke visie op Europa, nodigen we graag uit een betoog in te sturen.

Door de coronacrisis zijn vragen over financiële solidariteit en hoe ver de Europese integratie moet gaan, net als bij de eurocrisis op scherp komen te staan. In jouw essay, van maximaal 800 woorden, ga je in op de vraag hoe deze huidige coronatijd van invloed is op de toekomst van Europa. Hoe zal Europa er na corona uitzien?

Mathieu Segers (hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht), Mathijs Bouman (macro-econoom en FD-columnist) en Perry Feenstra (hoofdredacteur van het FD) buigen zich als jury over de inzendingen.

De beste drie essays worden gepubliceerd in het FD. De winnaar ontvangt een Interrail Global Pas voor 2 personen.

Schrijf een mooi betoog en stuur dit vóór 15 november 2020 naar: europanacorona@fd.nl.

Inzenden betekent dat je akkoord gaat met mogelijke publicatie. Het FD publiceert eind 2020 de beste drie essays.