Donald Trump is de grootste bron van misinformatie in de ‘infodemie’ van dit moment; hij is ook de gekozen president van de Verenigde Staten. Ziedaar het media-dilemma in een notendop. Zoals radio het geëigende propagandamedium voor Hitler was, zo hanteert Trump de sociale media als zijn favoriete roeptoeter.

De afgelopen vijf jaar hebben Amerikaanse instituties, inclusief de mainstream media, gefaald in het temmen van een autocratische leider. Nu wordt er naar sociale media (YouTube, Facebook, Twitter) gewezen als de grootste schuldige. Die analyse legt maar een deel van het probleem bloot, zegt Harvard-onderzoeker Yochai Benkler in een recent onderzoeksrapport. Sociale media spelen een belangrijke rol als verspreiders en versterkers van misinformatie. Maar Trumps strategie werkt vooral omdat hij het hele media-ecosysteem voor zich laat werken — of ze nu voor of tegen hem zijn.

Trumps mediamachine

In de eerste plaats bespeelt Trump een deel van de hem welgezinde mainstream media, van Fox News en Breitbart tot de talk-radiostations. Daarnaast is er een uitgebreid netwerk van onlinenieuwssites ontstaan waarop freelancers tegen betaling negatieve artikelen schrijven over Democratische kandidaten. De New York Times onthulde vorige week hoe het vacuüm van verdwenen lokale kranten is opgevuld door deze conservatieve platforms.

Maar ook de minder Trump-gezinde media in de VS (omroepen als CBS, ABC, NBC, CNN en kranten als The New York Times en The Washington Post) trappen in zijn zorgvuldig georkestreerde fuik. Dit komt vooral doordat ze gevangen zitten in hun eigen professionele normen. De president is per definitie een nieuwswaardige, gezaghebbende bron, ook al is hij de grootste verspreider van propaganda en misinformatie.

Zelfs als de nieuwsmedia deze beat kritisch volgen, krijgt de boodschap, hoe onzinnig ook, onevenredig veel aandacht. De Republikeinse campagne om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van de posterijen bij het insturen van stembiljetten werd vooral versterkt door de aandacht ervoor in de massamedia, ook al was die negatief of verontwaardigd.

Sociale media vormen de smeerolie van Trumps propagandamachine. Facebook, YouTube en Twitter genereren zelf geen nieuws. Wel zijn ze virale verspreiders van allerlei bronnen van misinformatie, niet in de laatste plaats de superspreader-in-chief zelf. De afgelopen maand kreeg Trump op Facebook 130 miljoen page views, tegenover de Democratische presidentskandidaat Joe Biden 18 miljoen; de video’s van Trump op YouTube kregen 207 miljoen views, tegenover die van Biden 29 miljoen.

‘Zelfs het fact-checken van de bronnen uit het Witte Huis levert onder de streep geen gebalanceerde berichtgeving op’

Alleen op Twitter lijkt Biden recent zijn rivaal te evenaren in het aantal retweets. Maar de tweets van Trump worden weer onevenredig versterkt in de mainstream media waar ze als ‘bewijs’ dienen voor zijn onjuiste uitspraken. En die opgepompte aandacht zorgt weer voor advertentie-inkomsten, zowel bij sociale- als bij massamedia.

Voila, de vicieuze cirkel van het media-ecosysteem. Onderzoeker Joan Donovan van het Harvard Kennedy’s Shorenstein Center demonstreert in haar project ‘de mediamanipulatie levenscyclus’ hoe een uitgekiend propaganda-apparaat een gerucht lanceert, bewerkt en verspreidt. Sociale media zijn vaak de lanceerbasis van misinformatie, maar pas als die ‘landt’ in de mainstream media — vooral de media die Trump veracht — krijgt zo’n bericht de benodigde legitimatie. En dat wakkert het virale vuurtje op sociale media weer aan.

Doorbreken

Hoe kunnen onafhankelijke instituties, inclusief de media, de manipulatiecyclus doorbeken? Dat brengt ons terug bij de kern van het probleem: de presidentiële propagandamachine is een staatsapparaat geworden dat het commerciële media-ecosysteem ondergeschikt maakt aan haar eigen doelen.

Kranten en televisienieuwszenders die de professionele normen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en democratische controle onderschrijven, merken dat het vasthouden aan die principes alleen maar in het voordeel van Trump werkt. Zelfs het fact-checken van alle bronnen uit het Witte Huis levert onder de streep geen gebalanceerde berichtgeving op. Trump zuigt alle zuurstof in de kamer op, en alleen al daarom krijgen de politieke boodschappen van Biden minder aandacht.

Verdienmodel

Socialemediaplatforms doen op hun beurt te weinig om de manipulatiecyclus te doorbreken omdat die cyclus hun verdienmodel versterkt.

Maar ook zij zitten gevangen in het media-dilemma: mag je het Twitter-account van de president van de VS sluiten omdat hij misinformatie verspreidt? Moet je zijn Facebook-bereik indammen, berichten labelen of volgers waarschuwen? En moet YouTube zich lenen als propagandakanaal voor opruiende taal van de hoogste gezagsdrager? Het sluiten van accounts van actieve nepvolgers is, net als het fact-checken van berichten achteraf en het labelen van dubieuze tweets, dweilen met de kraan open.

Socialemediaplatforms moeten zich serieus beraden op hun onafhankelijke rol in de Amerikaanse democratie. Willen zij zich niet laten gebruiken als smeerolie voor een politieke manipulatiemachine, dan moeten ze de verantwoordelijkheid op zich nemen van instituties, die de principes van de Amerikaanse grondwet koesteren en bewaken.

Als dat niet gebeurt, vrees ik dat het land de komende tijd steeds meer gaat lijken op een autocratie met een geolied propaganda-apparaat.

José van Dijck is universiteitshoogleraar digitale samenleving en mediacultuur aan de Universiteit Utrecht. Reageer via expert@fd.nl.