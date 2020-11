Afgelopen weekend stond er in het FD een interview met de Franse filosoof Bruno Latour. Ik voel wel behoefte om de lezers van deze krant enige achtergrondinformatie te geven. Latour is namelijk niet onomstreden.

Een paar decennia terug werd hij bekend van de zogenaamde Actor-Network Theory (ANT). De gedachte hierachter is dat handelingsvermogen (agency) over een heel netwerk gedistribueerd wordt dat bestaat uit diverse ‘handelaars’ (agents). Dat klinkt de leek natuurlijk onbegrijpelijk in de oren, maar ik verzeker u: ANT is een paradepaardje in tal van disciplines. Recentelijk las ik nog een proefschrift dat met behulp van ANT een analyse gaf van een overheidsorganisatie. Ook ken ik ANT-geïnspireerde studies naar de wereld van accountants en controllers.

Het centrale punt van al dit onderzoek is dat je de gedachte moet verwerpen dat in zo’n netwerk één ‘agent’ dominant is. Wil je bijvoorbeeld een ministerie begrijpen, dan moet je niet denken dat de minister of iemand anders daar de baas is. Macht is iets wat op andere manieren werkt dan alleen van boven naar beneden. Kijk je naar de ecologische rampspoed van onze tijd, dan doe je er volgens Latour goed aan niet langer te denken dat de mens boven de natuur staat. Er komt dus een soort gelijkschakeling van alles wat is: mensen, dieren, planten en ook niet-levende objecten – alles zit in een permanent interactieproces waar slechts onzekerheid heerst. Daaruit trekt Latour een belangrijke conclusie: in feite kun je mens en natuur niet uit elkaar halen en daarom moet je het hele idee van een natuur opgeven.

‘We zitten allen in dezelfde boot en politiek gekrakeel is daarom oliedom’

Je voelt meteen de controverse. Als alles gelijk aan elkaar wordt geschakeld, dan wordt het moeilijk om bijvoorbeeld het bedrijfsleven ervan te beschuldigen dat het de natuur vernietigt. Waar niets nog een verschil maakt, rest niets anders dan morele en ook politieke onverschilligheid. Sommige klimaatdenkers zien hierom in het werk van Latour een groot probleem: hij zou de discussies over ecologie ontdoen van schuld en politiek.

Niet voor niets is hij geliefd bij instituties als het Amerikaanse Breakthrough Institute die discussies over klimaat het liefst buiten politiek vaarwater houden. Alle problemen worden eerdaags technisch opgelost. We hebben wetenschap nodig voor de oplossingen. Je moet daarom, zegt Latour, de wetenschap naar de democratie brengen. De kritiek is dat dit leidt tot politieke machteloosheid. Politiek is voor Latour nooit conflictueus. We zitten allen in dezelfde boot en politiek gekrakeel is daarom oliedom.

Hij vraagt ons hierover na te denken: heeft onze wereld politiek nog nodig?

