Het is een bijzondere speling van het lot. Het zou kunnen dat in één en dezelfde week de brexit-onderhandelingen definitief mislukken en de Europese Unie een investeringsakkoord sluit met China.

Een inhoudelijke vergelijking gaat mank. Maar toch. In beide gevallen gaat het onder meer over markttoegang, reciprociteit, concurrentievoorwaarden en overheidssubsidies. In het ene geval verliezen wij een belangrijke EU-partner, in het andere geval halen wij de economische, en dus ook politieke, banden aan met China.

De EU bestempelde de Volksrepubliek vorig jaar maart nog als een systeemrivaal. Als het tot een akkoord komt, zal het land meer een strategische partner worden. Want het gaat om veel meer dan investeringen: meer markttoegang, betere bescherming van intellectueel eigendom, geen gedwongen technologieoverdracht, geen bevoordeling of bescherming van Chinese bedrijven, zeker niet van overheidsbedrijven. En dan zijn er nog bindende verplichtingen op de vlakken van arbeidsomstandigheden (geen gedwongen arbeid) en milieu.

Deels zijn de gevraagde veranderingen al in gang gezet omdat ze als verplichtingen zijn vastgelegd in het handelsakkoord dat China in januari sloot met de VS. Over één heikel punt werden de twee landen het niet eens: de positie van Chinese staatsbedrijven. Als China zich zou verplichten tot wat nu in het Europese investeringsakkoord voorligt, dan zou dat een doorbraak zijn. En een breuk met het Chinese beleid: de positie van overheidsbedrijven werd tot nu toe steeds dominanter. De praktijk moet uitwijzen of Peking de daad bij het woord voegt.

Het Duitse EU-voorzitterschap was er veel aan gelegen deze al zeven jaar lopende onderhandelingen af te ronden. Onze oosterburen hebben als grootste EU-handelspartner van China ook het meeste belang daarbij. Blijkbaar vindt China de tijd nu ook rijp. Het zal alles te maken hebben met de aanstaande machtswisseling in het Witte Huis.

De afweging aan Duitse kant is misschien dat het straks een stuk lastiger is een Amerikaans verzoek aan de EU om samen op handelsgebied richting China op te trekken, naast zich neer te leggen. Tegelijkertijd wil Duitsland de beroerde relatie met de VS verbeteren. Of dit investeringsakkoord daarbij helpt is de vraag.

Het Chinese belang is duidelijk: liever afzonderlijk zaken doen met de EU en met de VS dan het risico te lopen ze straks eensgezind tegenover je te treffen. Het adagium ‘verdeel en heers’ is van alle tijden, maar de internationale handel zou er baat bij hebben als de Verenigde Staten, China en de EU tot gezamenlijke afspraken zouden komen om een gelijk speelveld te creëren.

Ed Kronenburg was ambassadeur in Peking en Parijs. Reageer via columnist@fd.nl .