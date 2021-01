Ooit was het modereren van online-lezersreacties onderdeel van mijn werk. Zeker niet het leukste deel, want een half uur bar en boze commentaren lezen doet wat met je vertrouwen in de mensheid. Wie de huisregels brak, moest wegwezen. Diegene mocht nog steeds roepen wat hij wilde, alleen niet op onze website.

Staat het Twitter vrij om Trump van zijn platform te gooien? Tuurlijk. Net als het opschorten van 70.000 QAnon-accounts. Gebeurde eerder ook met Isis-aanhangers. Techbedrijven zijn namelijk allang de bewakers van de grenzen van vrijheid van meningsuiting, al is het absoluut een discussie waard wie bepaalt waar die grenzen precies liggen.

Toch zijn ideeën niet zomaar weg als je mensen van een platform weert. Anti-vaxxers weken al uit naar reclamevliegtuigjes en het papieren complotblad Gezond Verstand om hun boodschap te verspreiden. Al ver voor sociale media geloofden mensen in complottheorieën over de moord op Kennedy, UFO’s, chemtrails, zendmasten, vaccins, 9/11, graancirkels, hiv/aids en bloeddrinkende elites dan wel minderheden, soms met desastreuze gevolgen.

Geloof in complottheorieën is zo oud als de mens, dat los je niet alleen op door mensen van sociale media te weren.