De tien drinkwaterbedrijven in Nederland hebben te weinig inkomsten om de kwaliteit van ons gemeentepils in de toekomst op peil te houden. Afgelopen week trokken ze in het FD aan de bel om aandacht te vragen voor hun zorgen.

De opgave is immens. Onder de bodem ligt een slordige 120.000 kilometer aan leidingen. Het net is gemiddeld veertig jaar oud en stapsgewijs aan vervanging toe. Alleen al dit onderhoud en alle zuiveringen kosten jaarlijks zo'n €700 mln. Daarbovenop komen de noodzakelijke investeringen in besparing van water, nieuwe locaties zoeken om water te winnen met het oog op de groeiende vraag en de inpassing van nieuwe technologieën.

En net als andere sectoren heeft ook de watersector een stevige klimaatopgave, bijvoorbeeld bij de bouw van waterneutrale woningen. Ook de tekorten tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren hebben een aantal keer het potentiële risico aangetoond dat, als we de kraan opendraaien, het water niet vanzelfsprekend begint te stromen.

De voor de hand liggende oplossing is verhoging van de tarieven. Weinig mensen zullen precies weten wat ze maandelijks kwijt zijn aan hun drinkwater. Een begrijpelijke onverschilligheid, want voor water betaalt een gezin op jaarbasis gemiddeld slechts €200 euro, zo'n twee kwartjes per dag.

Maar de prijs voor water is enigszins 'vervuild' door andere belastingen. Naast de rekening van de waterleverancier betalen we rioolbelasting en het waterschap brengt een bedrag in rekening voor zuivering van ons afvalwater. Naar verwachting moeten de drinkwatertarieven geleidelijk met zeker 20% stijgen om de waterbedrijven voldoende financiële ruimte te geven.

Het merkwaardige is dat de waterbedrijven niet zomaar een hogere rekening mogen sturen. Een zeer complex wettelijk instrument stelt een limiet aan de winstgevendheid en dus de investeringsruimte. Op zich begrijpelijk: waterbedrijven zijn monopolisten en burgers kunnen niet van leverancier wisselen als ze ontevreden zijn.

Toch moet dit instrument van tafel. Water is een levensader voor volksgezondheid en economie.

De Inspectie Leefomgeving en Transport, die toeziet op de waterbedrijven, erkent de noodzaak van 'een sterke toename van toekomstige investeringen' en bestudeert de kwestie. Het zou mooi zijn als we een keer op tijd zijn om de juiste maatregelen te nemen. Drinkwater verdient een eerlijke - lees: hogere - prijs.