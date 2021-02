De Franse, Duitse en Britse ministers van buitenlandse zaken spraken vrijdag met hun nieuwe Amerikaanse collega, Antony Blinken, over China, Iran en Myanmar. Op hetzelfde moment was de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, in Moskou om de drie jaar strafkamp voor oppositiepoliticus Navalny aan te kaarten. Hij werd er als een boodschappenjongen voor aap gezet door de Russen. Beter had het gebrek aan eenduidig Europees buitenland- en veiligheidsbeleid niet in beeld kunnen worden gebracht.

Borrell heeft een nagenoeg onmogelijke opdracht. Hij moet de EU internationaal één stem en één gezicht geven, maar echte macht heeft hij niet. Zijn formele polsstok is dermate kort, dat hij alleen over kleine slootjes kan springen. De Russische sloot was te breed en leverde hem een nat pak op. Om te onderstrepen hoe weinig serieus zij hem nemen, wezen de Russen dezelfde dag drie Europese diplomaten uit.

Het ministerieel overleg met Washington vond evenmin plaats namens de EU, al was het maar omdat de Britten daar geen deel meer van uitmaken. Maar Washington weet tenminste wie de Europese hoofdrolspelers zijn.

Juist in dit tijdsgewricht waarin de wereldmachten de kaarten opnieuw schudden, is één gezaghebbende Europese stem cruciaal. Voor de buitenwacht telt maar één ding: in hoeverre ben je, als het erop aankomt, bereid en in staat je woorden met daden kracht bij te zetten? Kun je dat als EU, of komt het op individuele lidstaten aan?

Doormodderen in de huidige configuratie levert een welkome verzwakking voor onze internationale tegenstrevers op

Het probleem is niet nieuw. Een kleine twintig jaar geleden opperde oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-Eurocommissaris Hans van den Broek al de mogelijkheid om Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk officieel een leidende rol te geven. Hij zag een door vetorecht bedreigd buitenlandbeleid in een EU met veel lidstaten niet zitten. Als de Grote Drie hun tegenstellingen konden overbruggen moest het compromis ook voor andere lidstaten acceptabel zijn, veronderstelde Van den Broek.

Twee jaar geleden kwamen Duitsland en Frankrijk met het idee van een aparte Europese Veiligheidsraad, waarbij ook het Verenigd Koninkrijk zou kunnen worden betrokken. Recenter pleitte de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor het opzetten van een soortgelijke raad, ook als verbinding tussen EU en Navo.

Hoe het ook zij, het doormodderen in de huidige configuratie levert een welkome verzwakking voor onze internationale tegenstrevers op. Realiteitszin gebiedt te schrijven dat een ingrijpende verandering niet waarschijnlijk is. Het zegt iets over het belang voor Nederland om meer dan ooit via intensieve contacten de vinger aan de pols te houden in Parijs, Londen en Berlijn.

Ed Kronenburg was ambassadeur in Peking en Parijs. Reageer via columnist@fd.nl.