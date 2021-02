Foto: Ramon van Flymen/ANP

Niemand ontkent dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor jongeren. Op grote schaal komen eenzaamheid, sombere gevoelens en motivatieproblemen voor. Wat de tijd van je leven had moeten zijn, is verzand in opgesloten zitten op een paar vierkante meter om de ene na de andere zoomcall in te gaan. Zo wordt de ontwikkeling van jongeren gepauzeerd in een belangrijke fase van hun leven.

Bijbaan kwijt

Ook in hun inkomen krijgen studenten grote klappen te verduren. Velen zijn hun bijbaan in deze crisis kwijtgeraakt. Voor vrijwel alle bedrijven, zelfstandigen en sectoren zijn in het afgelopen jaar -terecht- steunmaatregelen getroffen, bij elkaar zijn dit forse miljardeninvesteringen. Maar tegen studenten wordt gezegd dat ze maar meer moeten bijlenen. Dat terwijl de studieschulden al voor de coronacrisis de spuigaten uitliepen.

Bovendien zijn er grote zorgen over de kwaliteit van hun opleiding in coronatijd. Natuurlijk, lesstof 'zenden' kan via een beeldscherm, maar discussies, elkaar bevragen en uitdagen, gaat veel moeilijker online. Een stage vinden is moeilijk en een buitenlandervaring opdoen zit er al helemaal niet in. Het sociaal contact is juist de essentie van het hoger onderwijs. Je leert het meest in het onderling contact met elkaar.

Of je nu naar het welzijn, het inkomen, de onderwijskwaliteit of de studievertraging kijkt, in veel opzichten is dit collegejaar een weggegooid jaar. Een terugkeer naar normaal onderwijs is de beste oplossing, maar zit er op korte termijn niet in. Op welke manier kun je dan wel perspectief schetsen voor studenten?

Door elke student een jaar gratis te laten studeren, vang je verschillende vliegen in één klap. Studenten met studievertraging hoeven geen extra collegegeld te betalen. Studenten die hun bijbaan verloren, hoeven zich minder zorgen te maken over stijgende studieschulden. En studenten die zorgen hebben over de online onderwijskwaliteit, kunnen hun studie verlengen. Zo compenseren we elke student die schade heeft opgelopen door de coronacrisis.

Toen studenten eerder vroegen naar een korting op het collegegeld, was het antwoord dat hier geen geld voor is. Dat verhaal wordt steeds opmerkelijker, nu steunpakketten voor bedrijven en werknemers in de tientallen miljarden lopen en keer op keer worden verlengd. Studenten één jaar gratis laten studeren kost een fractie van dat bedrag, terwijl het wel een belangrijk antwoord vormt op reële zorgen van honderdduizenden Nederlandse jongeren.

Hardst geraakt

Kortom, de groep die het hardst door de coronacrisis geraakt wordt en er nog het langst de gevolgen van zal ondervinden, is tevens de groep die momenteel de minste steun krijgt. Met alleen het compenseren van de studenten die studievertraging oplopen, vallen te veel mensen buiten de boot. Door elke student een jaar gratis te laten studeren kunnen we veel druk van de ketel halen en laten we zien dat we de problemen van jongeren in de coronacrisis niet alleen erkennen, maar daadwerkelijk serieus nemen.

Lyle Muns is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.