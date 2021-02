In uitzonderlijke tijden vinden we blijkbaar het ondenkbare normaal. Terwijl de kranten volstaan met coronanieuws, ontvouwt zich op de financiële markten een fascinerend spel. Waar centrale bankiers de helden waren van de vorige crisis, zouden ze nu zomaar kunnen eindigen als (mede)schuldigen aan een nieuwe financiële catastrofe.

Ik snap heel goed dat centrale bankiers meer dan tien jaar geleden het gevoel hadden dat ze niet anders konden. ‘Whatever it takes’ zoals de vroegere ECB-president in 2012 zei, toen vooral overheden niet thuis gaven. En terwijl de monetaire terugtocht nog maar net was begonnen, gingen in maart 2020 de remmen helemaal los: nulrentes, negatieve rentes en nog meer onconventioneel beleid. Alles wat in het begin van de coronacrisis duikelde, werd keurig netjes door de centrale banken opgevangen.

Je kunt zeggen dat dit ook nu weer een succes is. Maar vooral voor de financiële markten dan. Bij lage rente, veel liquiditeit en weinig zicht op snel stijgende economische activiteit gaat al dat geld vooral in activa zitten: aandelenkoersen, huizenprijzen, alles. Iedereen die vermogen heeft is spekkoper en schuld kost niets.

‘Niemand heeft enig idee hoe de weg terug verloopt. Het wensscenario is hogere groei, maar de kans daarop is niet zo groot’

Als ik mensen hoor zeggen dat schulden van overheden nog best verder kunnen stijgen bij zo’n lage rente, of dat je waarderingen anders moet bekijken bij deze lage rente word ik echter achterdochtig.

Deze argumenten zijn namelijk alleen maar houdbaar bij het huidige monetaire beleid. En lage rente is ook een afspiegeling van economische verwachtingen: lage groei. Terwijl je groei nu net nodig hebt om schulden terug te betalen.

Dus ik kan niet anders dan constateren dat centrale bankiers zich lelijk in de hoek hebben laten zetten. Ik vraag me regelmatig af hoe dat voor de filiaalmanager van het Nederlandse kantoor van de ECB moet voelen. Je weet dat centrale banken eigenlijk niets anders meer kunnen dan alle risico’s met liquiditeit wegblazen. Dat is immers waar de markten op rekenen. Terwijl je ook weet dat je bubbels blaast, ongelijkheid in de hand werkt en uiteindelijk de stabiliteit van het systeem bedreigt.

Daar wil niemand het nu over hebben, want niemand heeft enig idee hoe de weg terug verloopt. Het wensscenario is hogere groei, maar de kans daarop is niet zo groot. Hoge coronaschulden, lage investeringen, structureel lagere productiviteitswinsten en demografische tegenwind zijn een anti-groei cocktail. Andere opties: toch hogere rente en erkennen dat al die schulden nooit zullen worden terugbetaald. De vorige Roaring Twenties begonnen optimistisch en eindigden in een bloedbad. Stel. Wie krijgt deze keer de schuld?

Hans Stegeman is econoom en hoofdstrateeg bij Triodos Investment Management. Reageer via opinie@fd.nl