Foto: ANP / Remko de Waal

Als de toeslagenaffaire één uitdrukking populair heeft gemaakt, dan is dat wel ‘de menselijke maat’. De frase wordt breed toegepast. Oud-staatssecretaris Menno Snel sprak van ‘de kern van wat er misging bij het systeem toeslagen, is dat het gebouwd is zonder een greintje menselijke maat’. En in het Belastingplan 2021 staat: ‘Het moet eerlijker, met meer oog voor de menselijke maat’. Maar wat is nou, die menselijke maat?

De menselijke maat richt zich op de afnemer van de diensten, de mens. Ik schrijf afnemer, omdat er strikt genomen bij overheidsmonopolies geen sprake is van een klant. Om van een klant te spreken, moet er een keuze mogelijk zijn. Dat is bij de Belastingdienst niet het geval. Er zijn zelfs overheidsdiensten waar je als afnemer helemaal niet blij mee bent en die worden toch geleverd. Denk aan een parkeerbon. Punt hierbij is dat het algemene belang, waar een goede overheid zich op richt, ook de levering van deze diensten rechtvaardigt. Het zijn belangen die voor de hele samenleving wenselijk zijn en die de politiek zich om deze reden structureel aantrekt.

‘De overheid kan niet altijd klantgericht zijn, omdat ze ook het algemene publieke belang moet dienen’

Wanneer is nu de menselijke maat gehanteerd? Die vraag geldt natuurlijk voor de populaire en niet-populaire diensten. Ik denk aan de volgende voorbeelden: is de overheid toegankelijk, flexibel, inclusief, transparant, vindbaar, heeft ze oog voor privacy? Is het een dienstbare overheid, is er responsiviteit, integriteit, is er maatwerk, is het werk fraudebestendig?

Een aparte plaats krijgt ‘klantgerichtheid’. Maar de overheid kán niet altijd klantgericht zijn, omdat ze ook dat publieke belang moet dienen. Die term past dus beter bij commerciële bedrijven.

In één zin gevat gaat het om een overheid die vindbaar, wendbaar, toegankelijk en begrijpelijk is, met democratische controle. Een overheid die bij haar taken veel criteria hanteert om te bepalen of het juiste is gedaan. Dat is complexer dan zeggen dat de menselijke maat is ingevoerd.

Dion Kotteman is adviseur op het gebied van IT, organisatie strategie en organisatie inrichting en partner bij Grey Matter Matters.