Ik ken ze allebei: een kapper die overheidssteun gebruikte om een scooter te kopen en zijn branchegenoot die nu illegaal knipt omdat hij geen idee heeft hoe hij anders z’n hypotheek moet betalen. Het schetst het duivelse dilemma rondom de steunpakketten: wie krijgt er onterecht steun en wie krijgt er onterecht géén steun? Wie had zijn zaken al voor corona niet op orde? Wie had dat wel en ziet desondanks zijn bedrijf instorten?

Het schreeuwt om maatwerk, maar daar is simpelweg geen tijd voor. Je kunt nou eenmaal niet alle bedrijven individueel beoordelen en ze tegelijkertijd snel helpen. Voor de ene ondernemer zal de steun ruim zijn, voor de ander is het onvoldoende om te overleven.

Maar als nu hele sectoren zoals de horeca en kappersbranche alsnog kopje onder dreigen te gaan, moeten we ons misschien toch achter de oren krabben of de regelingen wel voldoen. Ook is er straks een groep ondernemers die weliswaar de lockdown heeft doorstaan maar wiens spaargeld en pensioen is omgeslagen in schuld en uitgestelde betalingen.

We kunnen de groep die onevenredig hard geraakt is in het gezamenlijke doel de volksgezondheid te beschermen hiermee niet laten zitten. We móéten de pijn delen.