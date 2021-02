Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

In het kort Bij handelen op financiële markten speelt ook emotie ‘woede’ een rol.

GameStop-mania is zoveelste bubble.

Beperk schade voor particuliere beleggers met regels.

Hoe mensen denken dat andere mensen handelen is van enorme invloed op de financiële markten. Daarbij spelen emoties als hebzucht en angst een grote rol, maar ook woede en wraak. Dat werd weer duidelijk na het bombardement aan aankopen aandelen van spelletjesverkoper GameStop en enkele andere aandelen door particulieren die op Reddit-forum WallStreetBets actief waren. We kunnen dit proces niet zomaar beteugelen, maar wel proberen de consequenties in te dammen.

Markten zijn ‘reflexief’ van karakter. Mensen hebben een subjectieve inschatting van wat er gaat gebeuren met markten en handelen daarnaar. Markten reageren op dat gedrag en mensen reageren weer op die marktbeweging. Dit zijn de zogenaamde feedback loops. Daarbij spelen emoties een grote rol. Zo is er hebzucht om ook rijk te worden als je markten omhoog ziet gaan. Maar ook de angst om te verliezen. Nu is bijvoorbeeld ook het vliegwiel van de euforie weer sneller aan het draaien in tech-aandelen. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde eind januari nog voor irrationele uitbundigheid.

Ook de emotie boosheid kan meespelen bij beleggen. Neem het Britse oliebedrijf Soco dat in het Congolese natuurpark Virunga illegaal naar olie wilde boren. Dat werd in 2014 in een documentaire onthuld. Soco-aandelen werden gedumpt als afstraffing van immoreel gedrag. Maar wat als de boosheid zich niet richt op een bedrijf, maar op de investeerders rondom een bedrijf?

Massale aankoop

Een bedrijf als GameStop kan over zijn economische hoogtepunt lijken te zijn, maar toch sterke koersstijgingen laten zien: van $17 naar $150 in een paar weken tijd. Sommige investeerders willen in zo’n geval short gaan: niet verdienen aan een stijging maar aan een daling van het aandeel. Dit wekte kennelijk via sociale media de woede van miljoenen Reddit-participanten en zette hen aan tot massaal aankopen van deze aandelen.

Tesla-topman Elon Musk twitterde zijn steun aan de GameStop-aandelenrally naar veertig miljoen volgers en een paar uur later stond het aandeel op $350. Een dag later piekte het op $483. Shortseller Melvin Capital en enkele anderen verloren zoveel dat ze hun short-posities sloten. De WallStreetBets-community vierde dit als een geslaagde tribale wraakactie.

‘Shortsellers onthullen wel vaker fraude, zoals bij betaalbedrijf Wirecard’

Shortsellers die enorm op hun bek gaan is geen nieuwe fenomeen. Een bekend voorbeeld vormen Volkswagen-shortsellers die in 2008 in problemen kwamen. Een grote shortpositie werd lastig te houden toen Porsche een overnamebod deed. De aandelen piekten boven de €1.000 (intraday) om een paar maanden later onder de €30 te noteren. Dat is 97% lager dan de piek. Shortsellers zitten vaak goed als het om de fundamenten gaat, maar kunnen wel verliezen gedurende het proces.

Misinformatie

Shortsellers worden door veel Reddit-leden als slecht gezien. Er zijn inderdaad gevallen waar verzonnen research werd misbruikt voor winstbejag, zowel voor short- als (nog veel vaker) longposities. Het is geen argument tegen shortselling, maar wel om winst via misinformatie aan te pakken. Financiële toezichthouders wereldwijd sporen regelmatig dit soort partijen op.

Ik zie voordelen van shortsellers in de financiële ecologie. Aangetoond is dat verboden op shortselling leiden tot hogere volatiliteit in de betreffende aandelen. En recent zijn een paar van ’s werelds grootste fraudeurs bij betaalbedrijf Wirecard ontmaskerd door shortsellers, in samenwerking met journalisten van de Financial Times. Zij voelden aan dat Wirecard financieel ondeugdelijk in elkaar zat. Shortsellers onthullen wel vaker fraude.

Het Gamestop-aandeel is bij het schrijven van deze column inmiddels een kleine 90% in prijs gedaald vanaf de piekkoers. Dat is pijnlijk voor al die Reddit-spelers die juist bij die hoge koersen massaal instapten, mede door de ‘steun’ van Twitter-priesters als Musk. De winnaars zijn, op een aantal shortsellers na, helaas met name de hedge funds op Wallstreet, die onder meer de twittersignalen gebruikten en bij hoge koersen hun aandeel tijdig aan de Reddit-crowd verkochten.

Ook zonder sociale media was er in 1637 al een sociaal-besmettelijke, hebzucht gedreven tulpencrisis met prijsniveaus van een groot herenhuis per tulpenbol. En ook zonder sociale media hadden we eind jaren negentig al een tech-bubble, bijna identiek aan de huidige tech-euforie. Op sociale media speelt woede een additionele rol in het proces. We weten vanaf nu dat het onvoorspelbare nog iets onvoorspelbaarder wordt. We moeten beseffen dat feedback loops sterker kunnen worden door snel gecoördineerde acties op sociale media. Toegang proberen te ontzeggen aan een Reddit-‘mob’ zal net als het verbieden van shortselling averechtse volatiliteitseffecten hebben.

Het gaat erom de schade voor kwetsbare particulieren te beperken. Toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten kunnen proberen op indringende wijze te waarschuwen voor de zeer schadelijke gevolgen van door woede gedreven massa-aankopen. Al zullen die waarschuwingen grotendeels door emoties worden overstemd.

Strenger handhaven

Dan resteren nog strenge regels dat aandelen met een duidelijk verhoogd risico niet met geleend geld kunnen worden gekocht, het zogenoemde margin trading. Verhoogd risico is dan bijvoorbeeld te definiëren als ‘koers-winstverhoudingen ver boven de 100’. Sterker nog, deze regel ontstond na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten, maar is na de jaren zeventig afgeschaft door de plotselinge verafgoding van het hilarische concept van de ‘rationele berekenende belegger’.

Theo Kocken is oprichter van Cardano Group en hoogleraar risicomanagement aan de VU. Reageer via opinie@fd.nl.