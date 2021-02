Eind dit jaar wil vaccinalliantie Gavi, vooral in ontwikkelingslanden actief, twee miljard mensen in 190 landen gevaccineerd hebben. De Amerikaanse techgigant Salesforce levert het platform voor dit project. Opvallend, want Salesforce is groot geworden in een hele andere tak van sport: klantrelatiesoftware. Het bedrijf ziet handenwrijvend een nieuwe markt opdoemen: vaccinatiemanagement.

Voor de burger is vaccineren niet veel meer dan naar een grote hal rijden om een prik in de arm te laten zetten. Voor gezondheidsinstellingen is het een logistieke hel van afspraken inplannen, voorraden van meerdere vaccins bijhouden, doses distribueren naar priklocaties en nauwgezet medische gegevens van burgers beheren. Soms wordt data weer gedeeld met derden, bijvoorbeeld met farmaceuten voor wetenschappelijk onderzoek. Het vraagt om overzichtelijke dashboards met data, het liefst met realtime-informatie en per gemeente of provincie oproepbaar. Dat kan nieuwe inzichten opleveren. (Hé, waarom lopen ze in Overijssel achter met prikken?)

Grote Amerikaanse techbedrijven leveren dit soort software al jaren aan grote, veeleisende zakelijke klanten. Maar de bekende grijpgrage handjes van big tech in combinatie met gevoelige medische gegevens doet alle alarmbellen over privacy afgaan. Binnen Europa lukt het nog niet overeenstemming te krijgen of onder meer vliegmaatschappijen om een vaccinatiepaspoort mogen vragen. Techbedrijven zijn al wel bezig de infrastructuur te bouwen. Zo zit Salesforce samen met Microsoft en Oracle in het Vaccination Credential Initiative, dat de ambitie heeft een vaccinatiepaspoort te ontwikkelen dat wereldwijd geldig is.

Voordat het te laat is, zal de overheid, net zoals bij de ontwikkeling van de corona-app is gegaan, zélf standaarden moeten formuleren waar marktpartijen aan moeten voldoen om vaccinatiedata van Nederlandse burgers te mogen beheren. Dat de Europese privacywet in die standaarden centraal moet staan, is evident.

Amerikaanse aanbieders blijken wendbaar en innovatief en hebben bovendien hun marketing goed op orde. Maar dat betekent niet dat Europa stilstaat. Zo werkt het leeuwendeel van de grote farmaceuten, waaronder Moderna, met het Duitse SAP. Het Franse softwarebedrijf Dassault Systèmes is gewend met grote hoeveelheden medische data om te gaan. Via zijn cloudplatform heeft het de helft van alle klinische tests voor covid-19-vaccins verwerkt. Waar blijft het Europese vaccin-initiatief?

Maar het laatste wat we in een pandemie nodig hebben, is een overheid die zichzelf overschat. Afgelopen maand bleek dat medische data en persoonlijke gegevens van miljoenen Nederlanders slecht zijn beschermd door de GGD. Ja, big tech wil verdienen aan vaccinatiedata. Maar als zij dat onder de juiste voorwaarden goed doen, so what?