U en ik hadden al zo’n vermoeden. Maar nu weten we het zeker: de superrijken gaan de wereld niet redden. Ook niet als ze hun miljarden in groene projecten steken, en ook niet als ze bedrijven oprichten met nobele doelen.

Neem Elon Musk, volgens z’n boekwaarde de allerrijkste van het stel. We kennen hem als de man die in z’n eentje de elektrische revolutie in de auto-industrie ontketende. Maar zijn groene hart is veel groter. Onlangs loofde hij een prijs uit van $100 mln voor de beste technologie om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan. ‘Time is of the essence’, stelde Musk.

Toen hij dat schreef had hij met zijn bedrijf Tesla net een vijftienmaal grotere investering gedaan in wat misschien wel het meest energieverspillende project van dit moment is. Tesla kocht voor $1,5 mrd aan bitcoins en zette die op de balans, weten we sinds deze week. Volgens zowel de Nederlandse onderzoeker Alex de Vries als de Cambridge Centre for Alternative Finance is de elektriciteitsconsumptie van de bitcoin gelijk aan die van een middelgroot land.

Een groot voordeel van superrijk worden: je hoeft nooit meer consequent te zijn.