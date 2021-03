Opinie Universiteit, verdedig de kwaliteit van je onderwijs Een recent rapport van adviesbureau PWC schetst een scenario om meer digitaal onderwijs te geven aan grotere groepen studenten in de basisvakken. Een ander scenario betreft minder onderzoek. De universiteiten moeten snel met een stevig weerwoord komen, vindt Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad.

