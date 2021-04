Expert Het is te vroeg om Europa af te schrijven De economie van de Verenigde Staten veert snel terug, maar het coronabeleid in de Eurozone is zo gek nog niet. Het verschil komt neer op ‘voorkomen’ versus ‘compenseren’. En Europa loopt minder kans op ongewenste inflatie, schrijft Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro.

