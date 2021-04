Opinie Verbeter de positie van de particuliere beleggers bij crowdfunding De risicobeoordeling bij crowdfunding schiet tekort. Dit kan vooral de particuliere belegger benadelen. Het wordt tijd dat er een bovenwettelijke gedragscode voor crowdfunding komt, schrijven Lex van Teeffelen, Frank Jan de Graaf en Fred Huibers.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Verbeter de positie van de particuliere beleggers bij crowdfunding Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren