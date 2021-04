Opinie Kiezen we voor een nieuwe tijd, of voor het oude normaal? De neiging zal groot zijn om snel terug te gaan naar het oude normaal. Maar dat betekent voor veel mensen ook teruggaan naar de gehaaste prestatiemaatschappij van voor corona. Nu is het moment om hierover bewuste keuzes te maken, schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kiezen we voor een nieuwe tijd, of voor het oude normaal? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren