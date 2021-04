Opinie Hoogste tijd dat werkgevers hun kennis over de overgang bijspijkeren Bijna 35% van het ziekteverzuim bij vrouwen tussen 45 en 60 jaar wordt veroorzaakt door overgangsklachten. Meer oog hiervoor levert werknemers en werkgevers veel op, schrijven de gynaecologen Pauline Ottervanger en Wilma Smit.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoogste tijd dat werkgevers hun kennis over de overgang bijspijkeren Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren