Opinie Leerachterstanden los je niet op met €8,5 miljard De huidige lumpsumfinanciering in het onderwijs reduceert de leraar tot kostenpost en heeft weinig oog voor de opbrengsten. Schaf deze vorm van financiering dus direct af, schrijven hoogleraar onderwijskunde Klaas van Veen en lerarenopleider Ton van Haperen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Leerachterstanden los je niet op met €8,5 miljard Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren