Opinie Bij opsporing witwassers zijn onze verwachtingen van banken onrealistisch De rol van banken bij het tegengaan van financiële criminaliteit wordt steeds groter. Ruim 8.000 bankmedewerkers zijn in Nederland inmiddels met de bestrijding belast. Toch zijn de resultaten gering, schrijven de onderzoekers Esmé Bosma en Pieter Lagerwaard van de Universiteit van Amsterdam.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bij opsporing witwassers zijn onze verwachtingen van banken onrealistisch Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren