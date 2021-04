Expert Voorkom schandalen, ken je eigen zwakheden Bedrijven zijn weinig kritisch op zwakheden in eigen cultuur. Bestuurders doen er goed aan die zwaktes te begrijpen en daarnaar te handelen, schrijft Femke de Vries

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voorkom schandalen, ken je eigen zwakheden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren