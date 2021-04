Expert Koopstarters de pineut door overspannen markt Ondanks de crisis blijven de huizenprijzen stijgen. Meer betaalbare nieuwbouw is de enige mogelijkheid om starters nog een kans te geven, schrijft woningmarktexpert Johan Conijn.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Koopstarters de pineut door overspannen markt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren