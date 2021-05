Opinie Daadkrachtige ingenieur heeft betrokken burger nodig Er zit een grens aan het intensief bebouwen van Nederland. Meer uitbreiding is hoognodig, maar kan alleen als burgers veel nauwer bij de plannen worden betrokken, schrijft Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Daadkrachtige ingenieur heeft betrokken burger nodig Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren